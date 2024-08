So will Stalker 2 Open World- und Story-Fans glücklich machen

Stalker 2: Heart of Chornobyl, das am 20. November für PC und Xbox Series X/S erscheinen soll, tritt ein schweres Erbe an. Immerhin sind die Vorgänger ganz besondere Abenteuer, aber mittlerweile auch ziemlich in die Jahre gekommen. Teil zwei soll nun alte Tugenden in die Moderne hieven.

Die Balance zwischen alt und neu soll vor allem dank toller Zwischensequenzen, riesiger Open World und viel Freiheit klappen. Wie genau das gemeint ist und wie hoch die Chancen auf einen Erfolg sind, klären wir hier!