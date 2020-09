Song of Horror - Nächster Indie-Schocker erscheint zu Halloween auf PS4 & Xbox One

01.09.2020 15:00 Uhr

Passend zu Halloween wird es im Oktober auf der PlayStation 4 und Xbox One mit einem weiteren Spiel gruselig.

In Song of Horror untersucht der Spieler das Verschwinden einer Familie auf einem Anwesen. Dabei wird die Villa von einer unheimlichen, bösen Macht genannt die Präsenz heimgesucht. Diese kann die jeweilige Hauptfigur sogar töten und dann rückt allerdings eine andere nach und führt die Ermittlungen fort. So soll sich das Spiel aus der Perspektive von gleich 13 Protagonisten mit unterschiedlichen Eigenheiten und Fähigkeiten erleben lassen.

Song of Horror erscheint am 29. Oktober für PS4 und Xbox One.