Sonic Frontiers - Der blaue Igel bekommt erstmals einen Skilltree

Sonic Frontiers ist das neueste Abenteuer mit SEGAs blauem Igel. Das Spiel erscheint am 8. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Erstmals in der Serien-Geschichte rast Sonic durch komplett offene Gebiete. Durch die Open-World-Mechaniken ändert sich natürlich auch einiges am Kampfsystem.

So wird es zum ersten Mal einen Skilltree geben, mit dem neue Fähigkeiten und Moves freigeschaltet werden können. Das Repertoire ist zu Beginn recht übersichtlich und auf den späteren Inseln braucht es neue Skills um größere und stärkere Gegner zu besiegen.