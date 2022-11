Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

Sonic Frontiers ist am 8. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Erstmals in der Serien-Geschichte rast SEGAs blauer Igel durch offene Gebiete und bekommt RPG-Mechaniken verpasst. Auch das Kampfsystem unterscheidet sich stark von dem der Vorgänger.

Im neuen Launch-Trailer bekommt ihr einen guten Eindruck von dem, was euch im fertigen Spiel erwartet - unterlegt vom Queen-Hit Bohemian Rhapsody.