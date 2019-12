Sons of the Forest - Sequel zum Horror-Hit The Forest angekündigt

13.12.2019 07:24 Uhr

Im Rahmen der Game Awards 2019 haben die Entwickler von Endnight Games die Gelegenheit genutzt, um mit Sons of the Forest ein Sequel zum Survial-Horror-Titel The Forest anzukündigen, das 2014 erstmals erschien. Wie schon im Original verschlägt es uns auch im Nachfolger wieder in bewaldetes Gebiet, wo diverse Monster auf uns lauern.

Viel ist noch nicht über Sons of the Forest bekannt, aber es sieht ganz danach aus, als würde uns hier ein kooperatives Horrorspiel mit Survival-Elementen erwarten. Zumindest sind wir nicht allein im Wald unterwegs. In The Forest waren wir auch auf Crafting-Systeme und Basenbau angewiesen, davon gab es in Sons of the Forest bislang aber noch nichts zu sehen.

Sowohl Release als auch Plattformen von Sons of the Forest sind derzeit noch unklar.