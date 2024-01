Sony zeigt das PS5-Line-Up für 2024 und das letzte Jahr kann sich warm anziehen

Mit dem Start von 2024 ist auch ein von vielen Blockbustern gezeichnetes Jahr zu Ende gegangen. Sony zeigt nun, worauf ihr auch im neuen Jahr freuen könnt. Und wenn man sich die Auswahl, die da in knapp zwei Minuten präsentiert wird. so anschaut, bekommt man richtig Lust auf das kommende Spiele-Jahr.

Los geht's schon im Januar und Februar mit dem neuen Like a Dragon, Final Fantasy 7 Rebirth und Tekken 8. Später im Jahr warten dann noch das Samurai-Spektakel Rise of the Ronin, das Metal Gear Solid Snake Eater-Remake und viele weitere große und kleine Highlights aus verschiedenen Genres.