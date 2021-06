Space Jam: A New Legacy - The Game - Xbox-Exclusive zum Kinofilm im Game Pass-Trailer

24.06.2021 12:42 Uhr

Passend zum Kinofilm Space Jam: A New Legacy, der die kultige Basketball-Action rund um Bugs Bunny zurückbringt, wird es auch eine Spielumsetzung geben. Xbox-Fans durften abstimmen, welche Art von Space Jam-Spiel sie möchten und die Wahl fiel auf ein Pixel-Beat'em up, das am 1. Juli direkt im Xbox Game Pass launchen wird. Alle anderen müssen bis zum 15. Juli warten, dann wird Space Jam: A New Legacy - The Game kostenlos im Xbox Store spielbar sein.