Spelunky 2 - Nachfolger des legendären Roguelikes erscheint im September

06.08.2020 23:31 Uhr

Auf diese Nachricht haben Fans des legendären Roguelikes schon sehr, sehr lange gewartet. Spelunky 2 hat endlich einen Release und erscheint am 15. September für PS4 und PC. Während Sonys State of Play gab es allerhand Gameplay zu sehen, auch Szenen aus dem neuen Multiplayer-Modus. Im Sequel schlüpft ihr in die Rolle von Ana Spelunky und erkundet erneut mit zahlreichen Fallen und Gegnern gespickte Höhlen, die wie gewohnt zufallsgeneriert sind.