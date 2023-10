Spider-Man 2: 15 coole Details aus dem PS5-Hit, die ihr leicht übersehen könnt

Peter Parker und Miles Morales schwingen sich in Spider-Man 2 erneut durch New York. Die Spielwelt ist dabei gleichermaßen ausladend wie detailverliebt. So sehr, dass man manche der Kleinigkeiten gerne übersehen kann. 15 besonders coole Details stellen wir euch in diesem Video vor.

Marvel's Spider-Man 2 ist seit dem 20.10.2023 für die PS5 erhältlich. Mehr zum Spiel erfahrt ihr unter anderem im Test.