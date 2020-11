09.11.2020 15:50 Uhr

Marvel's Spider-Man Miles Morales erscheint am 12. November für die PS4 und am 19. November für die PS5. Der Launchtitel lässt euch in die Rolle von Miles schlüpfen, der seine Fähigkeiten gerade noch erlernen muss.

Mit dem neuen Launch-Trailer zeigen Sony und Insomniac Games noch einmal mehr zur Geschichte und auch einige der Charaktere. Falls ihr wirklich unvoreingenommen ins Spiel wollt, solltet ihr besser wegschauen. Dafür wird der Trailer durch einen stylishen Song untermalt und macht so noch mehr Lust auf den Launch.