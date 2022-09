Splatoon 3 - Alles, was ihr zum Tinten-Shooter wissen müsst im Video

Splatoon 3 ist der dritte Ableger der beliebten Shooter-Reihe von Nintendo. Das Spiel ist am 9. September exklusiv für die Switch erschienen und kommt bei den Fans gut an. Auch in unserem Test konnte der Titel absolut überzeugen. Wie schon in den Vorgängern geht es darum, aus der Third-Person-Perspektive möglichst viel Fläche mit Tinte einzufärben.

Der neue Trailer zeigt jetzt, wie das funktioniert und welche Besonderheiten das Gameplay mit sich bringt. Splatoon 3 bietet neben den intensiven Multiplayer-Gefechten auch eine umfangreiche Kampagne, in der ihr den Umgang mit verschiedenen Waffen und Gadgets lernen könnt.