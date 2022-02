Splatoon 3: Neuer Trailer zeigt den Koop-Modus Salmon Run

10.02.2022 10:33 Uhr

Splatoon 3 wird erneut einen Koop-Modus bieten. In Salmon Run Next Wave tretet ihr zu viert gegen Horden von Gegnern an. Besiegt eure Feinde, arbeitet zusammen und sammelt die wertvollen goldenen Eier.

Splatoon 3 erscheint im Sommer 2022 für die Nintendo Switch.