Split Fiction: Neuer Trailer enthüllt die abgefahrenen Side Missions des Koop-Abenteuers

In wenigen Wochen erscheint Split Fiction, das neue Koop-Abenteuer von Hazelight Studios, die zuletzt mit dem grandiosen It Takes Two für Furore gesorgt hatten. Nun wurde ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, der einige neue Gameplay-Impressionen zeigt, darunter einen Kampf gegen einen Bossgegner.

Außerdem werden die Side Missions enthüllt. Diese von der Hauptstory abgekoppelten Missionen können optional erledigt werden und werfen die Protagonistinnen in zahlreiche abgefahrene Settings, etwa einen Flug durchs Weltall oder den Ritt auf einem Sandfisch.

Der Release von Split Fiction ist für den 6. März für PS5, Xbox Series X/S und PC geplant.