Mit The Cosmic Shake bekommt Spongebob Schwammkopf nach Battle for Bikini Bottom - Rehydrated einen weiteren 3D-Plattformer spendiert. Jetzt haben Entwickler Purple Lamp Studios und THQ Nordic einen neuen Gameplay-Trailer enthüllt, der uns einen Rundumschlag an verschiedenen Gameplay-Ideen und Missionen zeigt. Es wird geprügelt, gesprungen, durch die Lüfte gesegelt und ein Seepferdchen geritten.

Aktuell hat SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake noch keinen konkreten Release-Termin. Das Jump'n'Run soll aber noch 2022 für PC, Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch erscheinen.