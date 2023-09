SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake bekommt schon bald eine eigene PS5-Version

Der spaßige 3D-Plattformer SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake bekommt am 16. Oktober ein Upgrade auf PS5 und Xbox Series X/S. Bisher war der Titel mit dem beliebten gelben Schwamm nur auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC verfügbar.

Wenn ihr schon eine Version des Titels besitzt, dürft ihr euch über ein Gratis-Upgrade freuen. Zu den neuen Features gehört in erster Linie ein Fotomodus mit 19 verschiedenen Filtern sowie eine Reihe von Kostümen. Auf der PS5 werden außerdem die adaptiven Trigger und der Lautsprecher des DualSense-Controllers genutzt, um den Spaß noch ein bisschen immersiver zu gestalten.