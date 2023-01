SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake - Neuer Trailer zeigt die verschiedenen Welten

Mit SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake erscheint am 31. Januar ein neuer 3D-Plattformer mit den Held*innen aus Bikini Bottom für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Nachdem das Remake 'Battle for Bikini Bottom - Rehydrated' gut angekommen war, erzählt der neue Titel auch eine komplett neue Geschichte.

In dieser öffnet Titelheld SpongeBob Schwammkopf Portale in andere Dimensionen, in die seine Freund*innen sogleich gesaugt werden. Zusammen mit Patrick muss er jetzt aus dem Cartoon bekannte Welten durchkämmen und die verlorenen retten.