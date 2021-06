Stalker 2: Erstes Gameplay weckt sofort Erinnerungen an die alten Zeiten

13.06.2021 18:55 Uhr

Auf dem Xbox/Bethesda-Showcase wurde erstes Gameplay zu Stalker 2 gezeigt. Die Rückkehr in die Zone könnte wieder einmal ein echter Atmosphäre-Kracher werden.

Am 28. April 2022 ist der Release geplant. Und Besitzer des Game Pass freuen sich gleich doppelt, denn Stalker 2 wird von Tag 1 an in Microsofts Abo-Service landen.

Nur ein Lager hat leider - aber wenig überraschend - das Nachsehen: Denn Microsoft hat sich die Konsolenexklusivität für ihre Xbox gesichert.