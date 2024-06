Stalker 2 ist endlich da, wo es sein sollte

Stalker 2 versprach viel: Eine offene Welt, eine möglichst freie Geschichte, dynamischer Tag-Nacht-Wechsel, NPC-Tagesabläufe, nervenaufreibende Gefechte und das alles in schicker Unreal Engine 5-Pracht! Beim ersten Anspieltermin 2023 sah der Rollenspiel-Shooter wirklich toll aus, war aber in technisch desolatem Zustand. Entwickler GSC Game World reagierte aber prompt und verschob den Shooter.

Und siehe da: Die Verzögerung trägt tatsächlich Früchte! Kollege Dimi hat eine aktuelle Demo des Shooters gespielt und kann eine erste Entwarnung geben. Stalker 2 lief in der Vorschauversion technisch fast rund und versprüht schon in der kurzen Anspielzeit eine einmalige Atmosphäre. Dimis wichtigste Erkenntnisse fassen wir für euch in diesem Video zusammen.