Stalker 2 Testvideo: Einmaliges Erlebnis, verborgen unter Bugs und Design-Problemen

Stalker 2: Heart of Chornobyl hätte so am 20. November 2024 niemals für PC und Xbox Series erscheinen sollen. Denn den Rollenspiel-Shooter plagen technische Fehler und riesige Design-Schwächen. Trotzdem gehört das Spiel zu den denkwürdigsten Titeln des Jahres.

Denn unter alle den Makeln und Problemen steckt immer noch eine Spielerfahrung, die es so nur hier gibt. Die Atmosphäre, die Welt und auch die Geschichte unterhalten von Anfang bis Ende.

Leider weiß Stalker 2 aber nichts wirklich mit seiner gigantischen Open World anzufangen und stolpert von einer Design-Falle in die nächste. Vor allem der technische Zustand macht aus dem Spiel aktuell ein frustrierendes Erlebnis - selbst wenn es mit dem Patch zum Release etwas besser läuft als unsere erste Testfassung.

Warum uns Stalker 2 im Detail so hin- und herreißt, versuchen wir euch in unserem ausführlichen Test zu erklären.