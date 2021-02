Star Wars: Hunters - Free to Play-Multiplayer-Action für die Switch angekündigt

18.02.2021 10:22 Uhr

Mit Star Wars: Hunters bekommt die Switch ein eigenes Star Wars-Spiel spendiert, in dem wir uns in kostenlosen Multiplayer-Schlachten beackern können. Hunters wird von Zynga und LucasFilms entwickelt und soll Arena-Kämpfe im Star Wars-Universum bieten, inklusive einem Cast an komplett neuen Star Wars-Figuren. Im Ankündigungstrailer gibt es zwar noch kein Gameplay zu sehen, aber wir wissen bereits, dass die team-basierte Multiplayer-Action auf einem Free to Play-Modell basiert und unter anderem Wooki-Krieger, Kopfgeldjäger und sogar Sith-Krieger gegeneinander antreten lässt.

Star Wars: Hunters soll noch 2021 für die Nintendo Switch erscheinen.