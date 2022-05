Star Wars: KotOR 2 - The Sith Lords - Der Port des klassischen RPGs kommt auf die Switch

31.05.2022 18:07 Uhr

Star Wars-Fans können sich wirklich nicht beschweren. Nicht nur neue Serien wurden letzte Woche bekannt gegeben, sondern auch Videospiele. So bekommen Nostalgiker auf der Nintendo Switch ab dem 08. Juni endlich den überarbeiteten Port von Star Wars:Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords. Weitere Plattformen wurden bisher nicht bestätigt, könnten aber wie schon bei anderen Ports von Aspyr in naher Zukunft folgen.