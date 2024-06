Star Wars-Spiel bekommt nach über 20 Jahren ein Remaster für PlayStation, Xbox, Switch und PC

Damit haben wohl nur wenige gerechnet: Das erstmals 2003 erschienene Star Wars: Bounty Hunter bekommt im August 2024 ein Remaster. Darin übernehmt ihr die Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett, der von Count Dooku den Auftrag erhält, einen dunklen Jedi zur Strecke zu bringen.

Im Verlauf des Action-Adventures verschlägt es euch an unterschiedliche Schauplätze, in denen ihr neben Action- auch Klettereinlagen und Bosskämpfe bewältigen müsst. Bounty Hunter gehört zu den Exoten unter den Star Wars-Spielen, die schnell wieder in der Versenkung verschwanden und auch bei den Kritiker*innen nur mittelmäßig ankamen – der Metacritic-Schnitt des Titels liegt bei 65.

Ob die Neuauflage das besser macht, bleibt abzuwarten, Entwickler Aspyr verspricht aber die obligatorischen optischen Verbesserungen sowie einen freischaltbaren Boba Fett-Skin.

Star Wars: Bounty Hunter Remaster erscheint am 1. August 2024 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Switch und PC.