Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Die Enhanced Edition für PSVR2 im Trailer

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge erscheint am 22. Februar als Enhanced Edition für PSVR2. Zuvor war der Titel nur auf Oculus erhaältlich. Das Action-Adventure steckt uns in die Rolle eine Druidentechnikers, der auf dem Planeten Batuu verschiedene Aufgaben erledigen muss und dabei auf bekannte Figuren wie R2-D2, C-3PO oder Meister Yoda trifft.

Die Enhanced Edition setzt die besonderen Features von PSVR2 wie Eye-Tracking, adaptive Trigger und 3D-Audio ein und bietet darüber hinaus ein paar neue Level und Aufgaben.