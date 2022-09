Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition für PSVR 2 zeigt sich in erstem Trailer

Die kommende PSVR 2 bekommt eine Enhanced Edition von Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge. In dem Action-Adventure übernehmen wir die Rolle eine Druidentechnikers, der auf dem Planeten Batuu diverse Aufgaben erledigen und Abenteuer bestehen muss. Dabei treten auch zahlreiche Figuren aus den Filmen auf, darunter etwa die beiden Droiden R2-D2 und C-3PO.

In der Enhanced Edition gibt es unter anderem auch Abenteuer auf weiteren Planeten, wir erkunden zum Beispiel den Tempel der Finsternis, trainieren im heiligen Garten oder starten eine Kopfgeldjagd.



Einen konkreten Release-Termin für Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition gibt es noch nicht, der Titel ist derzeit aber für die PSVR 2 in Entwicklung.