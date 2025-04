Star Wars Zero Company: Der offizielle Trailer zum neuen Taktikspiel enthüllt erstes Gameplay

Respawn arbeitet an einem neuen Star-Wars-Spiel und das schlägt (offensichtlich) in die XCOM-Kerbe. Soll heißen: In einer Singleplayer-Kampagne schicken wir unsere Einheiten (unter anderem einen Jedi, einen Mandalorianer und einen Klonkrieger) in die Schlacht und planen wie auf einem Schachfeld sorgfältig jeden unserer Züge.

Auf der Star Wars Celebration 2025 wurde Star Wars: Zero Company mit einem offiziellen Trailer enthüllt, der sogar mit ersten Gameplay-Szenen daherkommt. Dabei finden wir uns zur Abwechslung mal nicht in Galaktischen Bürgerkrieg (also bei Rebellen-Allianz gegen Imperium), sondern in den Klonkriegen wieder.

Der Release ist irgendwann 2026 für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S geplant.