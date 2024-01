Stardew Valley-Alternative lässt euch euren eigenen Hofladen führen

Sugardew Island ist eine neue Farming-Sim im Stil von Stardew Valley oder Animal Crossing, in der ihr euren eigenen Hofladen eröffnen könnt.

Das gezeigte Gameplay erinnert stark an den Genre-Hit Stardew Valley, allerdings in einer zuckersüßen 3D-Grafik. Ihr befreit euren Hof von Unkraut, Holz und Steinen, baut Pflanzen an und kümmert euch um Tiere. Die auf eurem Hof hergesttelten Waren könnt ihr dann im besagten Hofladen an kleine Waldgeister verkaufen.

Sugardew Island hat noch keinen finalen Releasetermin, soll aber im zweiten Quartal 2024 für PS5, NIntendo Switch und PC erscheinen.