Starfield - Schaut euch jetzt endlich 15 Minuten Gameplay und viele Kämpfe und Planeten an

12.06.2022 21:14 Uhr

Trotz einer Verschiebung gab es endlich einen ersten Blick auf Starfield. Dafür wurden knapp 15 Minuten Gameplay gezeigt. Innerhalb dieser Zeit sehen wir Einblicke in die Kämpfe per Schusswaffen, in die Erkundung der zahlreichen Planeten, dem Raumschiff- und Charakter-Editor und vieles mehr.

Starfield erscheint 2023 für Xbox Series X/S und PC.