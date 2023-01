SteamWorld Build - Mischung aus Sim City und Dungeon Keeper angekündigt

SteamWorld Build ist der neueste Eintrag in die beliebte SteamWorld-Serie vom Entwicklerstudio The Station. Das Spiel soll 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC erscheinen. Es handelt sich um ein Städtebauspiel mit STeampunk-Western-Setting, das aber auch Elemente aus Spielen wie Dungeon Keeper beinhaltet.

An der Oberfläche baut ihr eine Stadt mit verschiedenen Gebäuden, Bezirken und Transportmitteln auf, gleichzeitig müsst ihr den Untergrund erschließen und Minen anlegen. Unterirdisch erwarten euch jede Menge Monster, die euren Minenarbeitern ans Leder wollen.