Story of Seasons: Grand Bazaar zeigt neues Gameplay zum Remake des Nintendo DS-Klassikers

Die Story of Seasons-Reihe geht weiter und holt ab dem 27. August den Nintendo DS-Klassiker Grand Bazaar zurück. Die Farming Simulation bietet viele klassische Elemente wie Gartenarbeit, Tierzucht und Beziehungen zu NPCs, bringt aber auch eine Besonderheit mit.

Hier dreht sich nämlich alles um den Wochenmarkt, der regelmäßig stattfindet. An einem eigenen Stand verkauft ihr eure Waren und müsst die restlichen Tage also so planen, dass ihr am Wochenende genug zu verkaufen habt. Außerdem bekommt ihr wichtige Upgrades nur auf dem Markt, an den Ständen aus der Nachbarschaft.

Wir konnten Story of Seasons: Grand Bazaar bereits anspielen. In unserer Preview erfahrt ihr, was uns gut gefallen hat und wo noch der Schuh drückt.

Story of Seasons: Grand Bazaar erscheint am 27. August für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Für die Version der originalen Switch wird es ein Upgrade-Pack auf die Switch 2-Edition für 10 Euro geben.