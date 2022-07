16.07.2022 14:05 Uhr

Zu Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin erscheint am 20. Juli die Erweiterung Trials of the Dragon King. Ihr könnt euch im DLC in das Abenteuer rund um den Drachenkönig stürzen und erhaltet neben neuen Missionen auch neue Waffentypen und mehr. Der actionreiche Trailer bietet euch einen kleinen Vorgeschmack.

Das Add-On sowie zwei weitere neue Inhalte sind im Season Pass enthalten. Das Hauptspiel ist am 18. März für PS4, PS5, Xbox One, Series X/S und den PC erschienen.