Sunday Gold ist ein Point & Click-RPG und verbindet Erkunden und Rätseln mit rundenbasierten Kämpfen. Ihr schlüpft in dem stylischen Spiel in die Rollen der Gangster Frank, Sally und Gavin und mischt mit ihnen ein desolates Zukunfts-London auf.

Beim Untersuchen der Schauplätze in diesem kompakten Abenteuer müsst ihr immer wieder in kleinen Minispielen bestehen, um mit Frank erfolgreich Schlösser zu knacken, mit Sally ein Regal zur Seite zu stemmen oder euch mit Gavin in ein Sicherheitssystem zu hacken. Zudem kommt in den Kämpfen ab und an eine Stresskomponente dazu, die euch dazu zwingt, Aktionen schnell zu wählen.

Nach einer Verschiebung erscheint Sunday Gold am 13. Oktober für den PC.