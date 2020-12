Super Nintendo World - Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto führt durch den Freizeitpark

19.12.2020 10:42 Uhr

In einer eigenen Nintendo Direct wurde der neue Freizeitpark "Super Nintendo World" enthüllt, der auf dem Gelände von Universal Studios japan entstanden ist. In dem etwa 15-minütigen Video führt Super Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto höchstpersönlich über das Gelände und stellt die Attraktionen des Parks vor. Neben einer Mario Kart-Anlage und dem Schloss von Prinzessin Peach gibt es auch Restaurants, die spezielles Super Mario-Essen anbieten.

Super Nintendo World wird am 4. Februar 2021 feierlich eröffnet. Auch in den USA (Hollywood, Kalifornieren und Orlando, Florida) und in Singapur sind Ableger geplant.