Super Smash Bros. Ultimate - Pyra aus Xenoblade Chronicles 2 wird neue DLC-Kämpferin

18.02.2021 10:37 Uhr

In gewohnt frecher Manier hat Nintendo in der gestrigen Nintendo Direct die neue DLC-Kämpferin für Super Smash Bros. Ultimate enthüllt. Nach einer langen Sequenz, in der Xenoblade Chronicles 2-Protagonist auf der Suche nach Pyra ist, erfährt er am Ende, dass sie eine Einladung bekommen hat, am Smash-Roster teilzunehmen.

Der Twist aber ist, dass nicht nur Pyra dabei ist, sondern sie sich den Slot mit Mythra teilt. Eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zum Moveset und den Spezialfertigkeiten gab es noch nicht zu sehen, wird aber wie üblich für neue DLC-Charaktere wohl noch kommen.