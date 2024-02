Survival pur! Eiskalter Überlebenskampf erinnert an Oscar-Hit mit Leonardo DiCaprio

Winter Survival hält, was der Name verspricht und konfrontiert euch mit einem knallharten Überlebenskampf in einer verschneiten Umgebung.

Ähnlich wie im Oscar-prämierten Film The Revenant werdet ihr am Anfang des Spiels von einem Bären angegriffen und von eurer Gruppe getrennt. In der Folge müsst ihr euch Gefahren wie wilden Tieren und den strengen klimatischen Bedingungen stellen, um zu überleben bis Rettung eintrifft.

Winter Survival erscheint am 28. Februar auf dem PC. Über Steam könnt ihr schon jetzt eine kostenlose Demo ausprobieren.