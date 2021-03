von Jonas Gössling,

18.03.2021 13:40 Uhr

Die Nintendo Switch hat in den letzten Monaten eher den Ruf bekommen, dass nicht mehr so viel für die Konsole erscheint. Dabei stimmt das gar nicht. Klar, ein Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Bayonetta 3 oder gar Metroid Prime 4 lassen noch auf sich warten. Trotzdem kommt 2021 gleich ein ganzer Schwung alter und neuer Titel auf die Hardware.

Egal ob das Remaster The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ein neues Mario Golf, oder das zumindest zeitexklusive neue Monster Hunter Rise – Nintendo-Fans kommen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten. Was sonst noch auf euch wartet, zeigen wir euch hier.