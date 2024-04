Switch-Spieler bekommen One Piece-Open World-Game, in dem Ruffys Crew auf mysteriöser Insel strandet

Knapp eineinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release kommt das RPG One Piece Odyssey als Deluxe Edition auf die Nintendo Switch.

Enthalten sind neben dem Hauptspiel auch der Reunion of Memories-DLC sowie zwei Outfit-Sets. In Odyssey stranden Ruffy und seine Crew auf einer mysteriösen Insel. Dort erleben sie ein komplett neues Abenteuer mit neuen Charakteren, es sind aber auch viele bekannte Gesichter und Geschichten an Bord.

One Piece Odyssey erscheint am 26. Juli 2024 für die Nintendo Switch und ist seit Anfang 2023 auch auf PS4, PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.