Sword of the Sea: Das neue Spiel der Macher von Journey und Abzû hat endlich einen Releasetermin

Im Rahmen einer Sony State of Play hat Entwickler Giant Squid den Releasetermin für ihr neues Spiel Sword of the Sea angekündigt. Los geht's am 19. August 2025 auf PS5 und PC. Außerdem wird es direkt zum Release im Lineup von PS Plus Extra und Premium landen.

Spielerisch bleibt sich der Titel seinen Wurzeln treu. Das Team von Giant Squid besteht nämlich zum Teil aus ehemaligen Devs von Journey. Außerdem hat sich das Studio zuletzt einen Namen mit dem Unterwasser-Adventure Abzû und The Pathless gemacht.

Das Setting wirkt passenderweise wie eine Mischung aus Journey und Abzû. Ihr sürft auf einem magischen Schwert über malerische Sanddünen und versucht im Laufe der Geschichte einen großen Ozean zum Leben zu erwecken, der unter dem dichten Wüste schlummert.