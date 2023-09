Synduality - Endlich neues Material zum Sci-Fi-Shooter von Bandai Namco

Schon vor über einem Jahr wurde der futuristische Mech-Shooter Synduality Echo of Ada von Bandai Namco für PS5, Xbox Series X/S und PC angekündigt. Jetzt gibt es endlich einen längeren Trailer der mehr Informationen zum Spiel verrät. Einen Releasetermin gibt es allerdings noch nicht.

Synduality entführt euch in die Welt Amasia, in der Menschen und künstliche Intelligenzen zusammenleben. Die KIs sind als Magier bekannt. Ihr schlüpft in die Rolle eines sogenannten Drifters, der sich seinen Lebensunterhalt mit dem Sammeln der seltenen AO-Kristallen verdient.

Dafür müsst ihr zusammen mit eurem Magier auf Einsätze gehen und die Kristalle sicher zurück in die Basis bringen. Neben verschiedenen Monstern könnt ihr im Multiplayer auch gegen andere Drifter antreten. Für die Einsätze steuert ihr große Mechs, die ihr natürlich individualisieren könnt.