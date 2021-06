Tails of Iron - Trailer zeigt Action-RPG mit einer Ratte in der Hauptrolle

18.06.2021 18:50 Uhr

Im handgezeichneten Tails of Iron spielen wir als Redhi, Thronerbe des Rattenreichs. Um das Königreich zurückzuerobern und seine Brüder zu retten, müssen wir den unbarmherzigen Frosch-Klan vertreiben. Auf den Weg dorthin stellen wir Ausrüstung her, bereiten Speisen zu, treffen Gefährten und lassen uns von einem Erzähler durch das Geschehen begleiten. Die Kämpfe orientieren sich dabei mit Ausweichrollen und Parierschläge an dem Soulslike-Genre.

Tails of Iron soll noch 2021 für PS4/PS5, Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erscheinen.