Tainted Grail: The Fall of Avalon - Das Rollenspiel könnte eine der großen Überraschungen 2025 sein

Was auf den ersten Blick an Skyrim und Elden Ring erinnert, kann spielerisch offenbar auf eigenen Füßen stehen. Fakt ist: Tainted Grail: The Fall of Avalon hatte vor dem Release am 23. Mai 2025 wohl kaum jemand auf dem Zettel. Doch seitdem steigen die Spielerzahlen auf Steam rasant an, in der Spitze tummeln sich über 20.000 Helden in der großen Open World.

Die gute Nachricht zum Schluss: Auf der Steam-Produktseite könnt ihr euch eine kostenlose Demo herunterladen. Ihr könnt also ohne Risiko reinspielen und schauen, ob Tainted Grail auch euch so viel Spaß macht wie vielen anderen Rollenspiel-Fans.