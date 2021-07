Tales of Arise - Cooles Intro zum Action-RPG veröffentlicht

06.07.2021 11:15 Uhr

Bevor es mit Tales of Arise am 10. September auf PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC losgeht, hat Publisher Bandai Namco bereits das Intro des Action-RPGs veröffentlicht.

Was euch in Sachen Gameplay erwartet, könnt ihr hingegen hier im Video sehen.

Das erwartet euch in Tales of Arise: Das JRPG ist der neuste Ableger der beliebten Tales-Serie. Anders als die Vorgänger, läuft Tales of Arise auf der Unreal Engine 4, was zu einer weitläufigeren, detailreicheren und vor allem realistischeren Umgebung führt, als wir sie von den Tales-Spielen gewohnt waren. Trotz überarbeitetem, mehr dynamischem Kampfsystem soll das klassische Tales-of-Gameplay spürbar bleiben. Die Story dreht sich um die Schicksale zweier Planeten, Dahna und Rena. Die Bewohner von Dahna leben in Ehrfurcht vor denen des Planeten Rena, wo die Rechtschaffenen und Göttlichen leben sollen. Allerdings raubt der angeblich rechtschaffene Planet gleichzeitig die Ressourcen des anderen.