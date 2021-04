Tales of Arise - Neuer Story-Trailer zum großen JRPG liefert Releasetermin

21.04.2021 16:00 Uhr

Nach langer Funkstille um das Projekt, wurde die Marketing-Kampagne von Tales of Arise jetzt noch einmal angekurbelt. Unter anderem gab es einen Story-Trailer zu sehen, der die komplizierte Welt des neuen Tales of-Ablegers noch einmal in ihren Grundzügen erläutert.

Viel wichtiger ist aber wahrscheinlich, dass das JRPG nun endlich auch einen festen Releasetermin hat. Demnach erscheint Tales of Arise am 10. September 2021 für Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.