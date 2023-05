Mit Tales of Seikyu hat das in China ansässige Studio ACE Entertainment eine neue Farming-Sim mit ostasiatischem Setting angekündigt. Ihr übernehmt darin ein verlassenes Hotel irgendwo im nirgendwo. Die Welt, die den Namen Seikyu trägt, wird von legendären Kreaturen aus der ganzen Welt bevölkert.

Ähnlich wie in Stardew Valley oder Animal Crossing haben alle Bewohner*innen einen eigenen Tagesablauf und ihr könnt Beziehungen zu ihnen aufbauen. Das Ziel des Spiels ist, das heruntergekommene Hotel in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Ihr könnt aber auch die mysteriöse Welt erkunden und Masken finden, durch die ihr euch in verschiedene Kreaturen verwandelt.

Tales of Seikyu ist vorerst nur für den PC angekündigt, PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Versionen sollen dann zu einem späteren Zeitpunkt folgen,