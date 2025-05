Tales of Seikyu: Neuer Trailer bestätigt den Start der Early Access-Version auf Steam

Die Lebenssimulation Tales of Seikyu schickt euch in ein mittelaltertliches Fantasy-Japan, wo ihr eine alte Farm übernehmt und im Laufe des Spiels wieder auf Vordermann bringt. Euch erwarten dabei Erkundung der Spielwelt und Gameplay-Features aus Cozy-Titeln wie Animal Crossing oder Stardew Valley. Außerdem wirft Tales of Seikyu zusätzlich noch RPG-Elemente und actionlastige Echtzeitkämpfe mit in den Ring.

Tales of Seikyu startet am 21. Mai 2025 in den Early Access auf Steam. Die Vollversion soll auch für Konsolen erscheinen.