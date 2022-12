Das PS2- und GameCube-JRPG Tales of Symphonia kommt 2023 als Remaster auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Für die Neuauflage werden die Technik und das Gameplay an moderne Standards angepasst werden, die epische Geschichte bleibt aber gleich.

Der neue Trailer bringt euch diese näher. Im Zentrum der Handlung steht zunächst Lloyd, der in einem idyllischen Dorf aufwächst. Als eine Schulfreundin entdeckt, dass sie die Tochter eines Engels ist, wird eine Reihe von schicksalshaften Ereignissen ausgelöst.