Tchia - Alles, was ihr zum PS Plus-Hit wissen müsst im neuen Gameplay-Trailer

Tchia ist ein neues Adventure von Awaceb, das am 21. März für PS4, PS5 und PC erschienen ist und euch auf eine paradiesische Insel entführt. Das Spiel ist von Tag eins an mit PS Plus Extra oder Premium ohne zusätzliche Kosten spielbar und konnte im Test von Linda nahezu vollends überzeugen.

Der neue Trailer gibt euch einen umfangreichen Überblick über alle Elemente, die den Titel ausmachen. Erkundung steht dabei an erster Stelle. Protagonistin Tchia kann sich in fast alle Lebewesen und Objekte verwandeln und sich so kreativ und schnell fortbewegen. Kämpfe und Rätsel gibt es auch, genauso wie Collectibles und Kostüme.