Tchia - Neuer Gameplay-Trailer verrät Releasedatum

Tchia ist ein buntes Open-World-Adventure von Awaceb. Auf der State of Play wurde jetzt der finale Releasetermin des Spiels angekündigt. Am 21. erscheint der Titel für PS4, PS5 und PC. Direkt zum Launch landet Tchia außerdem im Katalog von PS Plus Extra und Premium.

Kollegin Samara konnte das magische Abenteuer kürzlich schon ausprobieren und erzählt euch in ihrer Preview, was euch erwartet.