Tchia - Trailer zum Open World-Spiel zeigt, wie ihr mit eurer Ukulele 'zaubern' könnt

Mit Tchia erscheint am 21. März ein neues Adventure für PS4, PS5 und PC. Direkt zum Start landet das Spiel außerdem im Katalog von PS Plus Extra und Premium. In einem neuen Video stellen die Entwickler*innen jetzt die Ukulele-Mechanik vor. Ihr könnt das Instrument nämlich jederzeit hervorholen und frei spielen.

Dadurch lässt sich dann das Wetter verändern, neue Wege werden freigeschaltet und auch im Kampf bietet das Vorteile. Im Verlauf der Geschichte trefft ihr außerdem immer wieder Figuren, mit denen ihr Musik macht. Die Passagen sind allerdings allesamt optional und es gibt auch keine Nachteile, wenn ihr sie auslasst oder schief spielt.