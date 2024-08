Teaser zum neuen Spiel der Little Nightmares-Macher ist düster und hat ein sprechendes Gruselschwein

Auf dem THQ Nordic Showcase 2024 gab es einen ersten Teaser zum neuen Projekt der Tarsier Studios zu sehen, die in der Vergangenheit unter anderem die ersten beiden Little Nightmares-Spiele entwickelt haben. Wirkliche Schlüsse lässt der aber noch nicht zu – außer dass der Titel sehr wahrscheinlich in die Horror-Richtung geht und offenbar in irgendeiner Form ein sprechendes Gruselschwein beinhalten wird.

Die komplette Enthüllung des Spiels soll während der Opening Night Live der gamescom 2024 erfolgen. Dann erfahren wir hoffentlich auch den Namen des Titels.