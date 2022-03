Tekken wird zur Netflix-Serie, im Trailer seht ihr Jin Kazama auf der Suche nach Rache

21.03.2022 17:22 Uhr

Mit Tekken: Bloodline macht sich Netflix an die nächste Videospiel-Adaption. In der Serie zur Kampfspiel-Reihe Tekken verfolgt ihr die Geschichte des jungen Jin Kazama, der den gewaltsamen Tod seiner Mutter rächen will. Dazu muss er sich von seinem Großvater Heihachi Mishima trainieren lassen. Später wird Jin wahrscheinlich auch am King of Iron Fist Turnier teilnehmen und dort andere bekannte Charaktere aus Tekken treffen und bekämpfen. Einige von ihnen können wir bereits im Trailer erspähen.

Bei Tekken: Bloodline handelt es sich um eine Anime-Serie, die noch 2022 auf Netflix erscheinen soll. Wie viele Folgen und Staffeln die Serie umfasst ist noch nicht bekannt.